Лондон, 21 мая, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его сторонники в правительстве мешают мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил журналист Панкадж Мишра в агентстве Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По его мнению, помимо Джонсона в усугублении ситуации на Украине заинтересованы глава британского МИД Лиз Трасс и министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Обозреватель отметил, что спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась слишком «вовремя» для Джонсона, так как скандал о вечеринках во время пандемии с его участием ушел на второй план.

«Проблема в том, что Джонсон, по сути, разжигает конфликт, в котором Великобритания не участвует», — отметил журналист.

Он добавил, что из-за действий британского премьер-министра и его сторонников страдают мирные жители Украины. При этом обозреватель выразил сомнения, что внешняя политика Лондона изменится с уходом Джонсона. По его мнению, на пост главы правительства придут люди, которые даже усилят военную риторику в корыстных целях.