Пхеньян, 21 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В общей сложности 66 летальных исходов от последствий «неизвестной лихорадки» зарегистрированы в КНДР с начала вспышки заболевания, 21 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Отмечается, что у одного из умерших было подтверждено заражение штаммом коронавируса «Омикрон» BA.2 («Стелс-омикрон»). Всего с конца апреля в КНДР выявлено уже более 2,46 млн случаев заболевания «неизвестной лихорадкой», а за последние сутки — 219 тысяч.

Кроме того, за истекшие 24 часа в стране подтверждена одна смерть, связанная с подобными симптомами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая портал KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea распространил информацию о том, что больше половины жителей Южной Кореи согласны с тем, что страна должна оказать КНДР помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.