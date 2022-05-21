Москва, 21 мая, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Средняя цена подержанного автомобиля на российском рынке в мае 2022 года снизилась на 3% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

По данным агентства, в мае автомобили на российском рынке предлагают по средней цене 1 млн 209 тыс. рублей. Это на 39 тыс. рублей или 3,1% ниже, чем в апреле.

Снижение цен эксперты связывают с ростом числа предложений. Некоторые автовладельцы решили избавиться от машин, приобретённых в марте на фоне ажиотажного спроса после введения антироссийских санкций.

Цены на российском вторичном автомобильном рынке росли с осени 2020 года. В это время мировой автомобильный рынок замедлился из-за экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции и дефицита полупроводниковых компонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в России продано 28 тыс. новых легковых автомобилей. Продажи оказались самыми низкими за последние 15 лет.