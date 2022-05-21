Иркутск, , 07:33 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 21 мая площадь лесных пожаров составляет 14 776 гектаров, сократившись примерно на пять тысяч гектаров, власти усиливают борющуюся с огнём группировку. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

пресс-служба правительства Иркутской области «Ликвидировано 20 мая 11 пожаров… Также потушено пять ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 7689 гектаров… В стадии ликвидации девять лесных пожаров общей площадью 9194 гектара».

По словам главы региона Игоря Кобзева, 20 мая в область для помощи в борьбе со стихией «прибыли 50 человек парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа» и прилетел ещё один самолет Бе-200 МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 мая в 13 районах Приангарья действуют 19 пожаров на площади 19 904 га.

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