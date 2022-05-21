Берлин, 21 мая, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Объемы газа, поступающие в Германию, почти не изменились, и энергетическая безопасность страны полностью обеспечена. Об этом 20 мая сообщило на своем сайте Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

В ведомстве уточнили, что немецкие газохранилища заполнены на 42,8%», что значительно больше, чем в аналогичный период 2015, 2017, 2018 и 2021 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Süddeutsche Zeitung написала о том, что санкции Запада против РФ не нанесли ощутимого ущерба России из-за Китая, Индии, Турции и Бразилии, отказавшихся поддерживать давление на Москву.