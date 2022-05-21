Москва, 21 мая, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с российскими космонавтами проект национальной орбитальной станции. Об этом Рогозин сообщил в своём Telegram-канале.

Последняя российская орбитальная станция «Мир»

Встреча с отрядом космонавтов прошла в Звёздном городке.

«Обсуждаем, какой быть нашей новой национальной орбитальной станции», — гласит подпись к опубликованной фотографии со встречи.

Проект российской орбитальной станции анонсировал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в апреле 2021 года. Он объяснил необходимость создания собственной станции износом основных конструкций Международной космической станции.

Разработкой эскизного проекта российской орбитальной служебной станции занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Предполагается, что строительство станции может быть начато с научно-энергетического модуля, первоначально разрабатывавшегося для МКС.