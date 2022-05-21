Оттава, 21 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Новый кредит в размере 250 млн канадских долларов ($195,1 млн) будет предоставлен Украине канадской стороной, 20 мая сообщило на своем сайте правительство Канады.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Указанная сумма будет передана через Международный валютный фонд (МВФ). Решение о выделении кредита принято по итогам совещания министров финансов и глав Центробанков стран «Группы семи» (G7).

После передачи этих средств Киеву общий объем кредитов Украине со стороны Канады достигнет 1,87 млрд канадских долларов ($1,46 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что руководство ЕС предложило открыть кредитную программу на сумму €9 млрд для Украины.