Ереван, 22 мая, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян является ставленником Запада и пользуется его всяческой поддержкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Сегодня в режиме реального времени мы наблюдаем уникальный случай мировой истории, когда в Армении происходит антиоранжевая революция. Она действительно происходит, когда люди выходят и выступают против антинародной власти. Обратите внимание, когда происходят такие массовые митинги, Запад всегда вмешивается с какими-то комментариями и рекомендациями, осуждая недемократичность властей. Но о Пашиняне они как-то деликатно умалчивают. И это лишний раз доказывает тесную связь Пашиняна с Западом. Работает схема — «он — сукин сын, но это свой сукин сын». Поэтому его Запад, конечно, не сдаст», — сказал эксперт.

Напомним, что с 17 апреля происходят массовые выступления армянской оппозиции, требующей отставки правительства Пашиняна.