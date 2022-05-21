Владивосток, 21 мая, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Военно-исторический музей Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке 21 мая примет участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев», которую посвящает 291-й годовщине создания флота России на Тихом океане и 77-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Подготовка морского десанта Тихоокеанского флота с гидросамолетов «Каталина»

Уже в фойе музея гостей будет встречать книжная выставка с подшивкой газет военного времени и изданиями, посвящёнными событиям Великой Отечественной войны.

пресс-служба ВВО «Кроме основной экспозиции, в конференц-зале музея будет работать выставка «Живые строки войны…», на которой вниманию гостей музея представлены подлинные письма воинов — тихоокеанцев периода Великой Отечественной войны».

Все желающие смогут написать письмо-обращение к военнослужащим, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Акция «Ночь музеев» в военно-историческом музее ТОФ проводится с 18.00 до 22.00 21 мая по адресу ул. Светланская, д. 66.

Как сообщало ИА REGNUM, Мариинский дворец на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга, где заседают депутаты Законодательного собрания, впервые примет жителей и гостей города в рамках акции «Ночь музеев».