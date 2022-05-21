Петропавловск-Камчатский, , 07:05 — REGNUM Иномарка Mercedes ML 63 съехала в кювет в Быстринском муниципальном районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что ДТП произошло вечером 20 мая на первом километре автодороги Эссо — Анавгай. По предварительной версии, водитель автомобиля проколол колесо и не справился с управлением. На место аварии вызвали спасателей, чтобы извлечь пострадавшего водителя.

«Прибывшие на место огнеборцы пожарной части села Эссо во избежание возгорания отключили аккумуляторную батарею в транспортном средстве, а затем, через заднее окно автомобиля, извлекли пострадавших водителя и пассажира», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших после этого передали медикам. О состоянии их здоровья деталей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая водитель легкового автомобиля сбил девочку на самокате в Ростове-на-Дону. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.