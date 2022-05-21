Москва, 21 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Совфеде предложили проводить выплаты по решениям ЕСПЧ в рублях, при этом выплаты намерены запретить проводить в недружественные страны, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», — рассказал Клишас в телеграм-канале.

Соответствующие поправки будут подготовлены ко второму чтению законопроекта, отметил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, согласно которым постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России. При этом вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г., следует из документов.

В перечень недружественных стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.