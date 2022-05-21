Москва, , 07:02 — REGNUM Тест-система, разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и предназначенная для выявления возможных случаев обезьяньей оспы, может быть применена в России при угрозе распространения заболевания. Об этом 21 мая сообщила журналистам пресс-служба Роспотребнадзора.

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Центр провёл испытания тест-системы в формате «у постели больного». Уточняется, что система позволяет успешно «обнаруживать вирусы в клиническом материале от заражённых животных и находить вирус осповакцины на месте вакцинации у пациентов».

Тест-система для выявления возможных случаев оспы обезьян, созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, может быть применена в случае угрозы распространения заболевания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отметили в центре «Вектор», тест-система эффективна, специфична и не выдаёт перекрёстных реакций с вирусами ветряной оспы, кори и краснухи. О её создании в России стало известно 19 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Зеландии предпринимаются экстренные меры против обезьяньей оспы.

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