Тегеран, 21 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. 20 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил добрую волю и твердую решимость Тегерана достичь прочного и устойчивого венского соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем о переговорах в Вене по снятию санкций, в ходе которых также обсуждались наиболее важные международные события, включая кризис на Украине.

Высокопоставленный иранский дипломат в телефонном разговоре упомянул недавний визит в Тегеран Европейского представителя Энрике Мора, в ходе которого были рассмотрены некоторые инициативы по ядерной сделке.

Он отметил, что Тегеран обладает как доброй волей, так и полон решимости достичь прочного и устойчивого соглашения. Амир Абдоллахиан также высоко оценил конструктивные усилия Борреля и Мора, направленные на успех переговоров в Вене.

Жозеп Боррель также высоко оценил инициативы, предложенные Ираном в ходе переговоров в Вене, заявив, что сейчас приоритетами являются продолжение приостановленных переговоров и сосредоточение внимания на конкретных решениях.