Тегеран, , 07:59 — REGNUM 20 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 262 человек, причем 9 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 9 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 262», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 228 новых случаев заражения COVID-19, при этом 47 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 030 355 пациентов из общего числа 7 229 582 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

706 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 475 292 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 766 011 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.