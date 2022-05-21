Тегеран, 21 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 20 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и международных вопросов. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Говоря о позитивных отношениях между Тегераном и Нью-Дели, Амир Абдоллахиан отметил, что Исламская Республика Иран придает особое значение связям с Индией.

Он охарактеризовал ирано-индийское сотрудничество в направлении всестороннего развития и их консультации по региональным и международным вопросам как показатели растущих отношений.

Джайшанкар, в свою очередь, отметил высокий уровень отношений между двумя государствами и выразил надежду, что плодотворное двустороннее сотрудничество будет развиваться в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Он также пригласил своего иранского коллегу посетить Индию для проведения встреч и консультаций с высокопоставленными должностными лицами его страны.