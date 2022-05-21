Тегеран, 21 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран как крупнейшая жертва терроризма в мире подчеркивает необходимость коллективного сотрудничества в борьбе с терроризмом, заявил иранский дипломат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 мая.

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Генеральный консул Исламской Республики Иран Хасан Нуриан опубликовал сообщение, в котором отметил:

«Иранский народ и правительство осуждают любые действия, создающие нестабильность и хаос, а также способствующие страху, вызванному террористическими действиями и преступными актами, совершаемыми врагами стран региона».

Нуриан вновь осудил недавние террористические акты в пакистанском городе Карачи, выразив солидарность с пострадавшими и семьями жертв инцидентов. В связи с этим он сообщил, что Иран является самой большой жертвой терроризма, поскольку с начала победы Исламской революции до настоящего времени свыше 17 тысяч иранских граждан пали от рук террористов, а также их сторонников.

Он отметил, что, несмотря на нереальную пропаганду в некоторых средствах массовой информации, иранская нация является самой большой жертвой терроризма в мире.

Далее иранский дипломат заявил, что Пакистан и Иран занимают важное положение в регионе, при этом продолжение регионального и коллективного сотрудничества может помочь преодолеть терроризм.