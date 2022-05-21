Тегеран, 21 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 20 мая президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что конструктивные отношения не только обеспечат взаимные интересы, но и станут наиболее эффективным фактором укрепления региональной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Раиси сделал эти замечания на встрече с прибывшим с визитом заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, подробно остановившись на основной позиции Исламской Республики Иран по поддержке территориальной целостности всех стран мира, включая Азербайджан.

Он отметил, что Иран также выступает за повышение уровня экономического, политического, культурного и торгового сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в области транзита товаров, что требует принятия практических мер от азербайджанской стороны.

Президент Ирана сослался на исторические отношения между двумя странами, утверждая, что помимо общих границ Иран и Азербайджан разделяют одну и ту же религию и одни и те же традиции.

«Мы не должны допустить, чтобы какой-либо фактор нанес ущерб нашим дружественным двусторонним связям», — заявил Раиси.

Он отметил, что Соединенные Штаты и израильский режим не являются настоящими друзьями мира и региональных государств, сообщив, что сотрудничество региональных стран — лучший способ обеспечить как национальные интересы, так и региональную безопасность.