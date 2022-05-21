Сеул, , 06:46 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Group планирует инвестировать в строительство завода по производству электромобилей и батарей в американском штате Джорджия порядка $5,54 млрд. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Hyundai Motor Group hansangk.com

С властями штата заключено соглашение о начале в 2023 году строительства завода, который после запуска в 2025 коммерческого производства должен будет выйти на производственную мощность в 300 тысяч электромобилей в год.

председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон «США всегда занимали важное место в глобальной стратегии нашей компании, мы рады сотрудничать со штатом Джорджия ради достижения нашей общей цели — продвижения электромобилей и (экологической) устойчивости в США».

Отмечается, что Джорджия была выбрана автопроизводителем из-за качественной рабочей силы и географической близости к покупателю.

Как сообщало ИА REGNUM, президент компании Renault Жан-Доминик Сенар заявил о намерении автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi создать для разработки и производства электромобилей новую компанию.

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