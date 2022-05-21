Hyundai вложит в производство электромобилей в США более $5,5 млрд
Сеул, 21 мая, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Group планирует инвестировать в строительство завода по производству электромобилей и батарей в американском штате Джорджия порядка $5,54 млрд. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба автопроизводителя.
С властями штата заключено соглашение о начале в 2023 году строительства завода, который после запуска в 2025 коммерческого производства должен будет выйти на производственную мощность в 300 тысяч электромобилей в год.
Отмечается, что Джорджия была выбрана автопроизводителем из-за качественной рабочей силы и географической близости к покупателю.
Как сообщало ИА REGNUM, президент компании Renault Жан-Доминик Сенар заявил о намерении автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi создать для разработки и производства электромобилей новую компанию.