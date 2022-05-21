Куала-Лумпур, 21 мая, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 2063 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По ее данным, трое заболевших прибыли на малайзийскую территорию из-за границы, остальные заразились непосредственно внутри страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 4 487 482. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве от осложнений COVID-19 умерли 35 638 человек.

Отмечается, что к 21 мая в Малайзии уже выздоровели и выписались из медучреждения 4 422 615 человек. Тем не менее в стране числится 29 229 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 36 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 20 нуждаются в кислородной поддержке.