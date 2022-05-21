Челябинск, 21 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Челябинской области 27-летний житель Новосибирска осуждён за оборот более 25 кг наркотических средств. Приговор вынес Еткульский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Установлено, что в регион он приехал в октябре для приобретения наркотика. В дальнейшем он собирался сбывать товар мелкими партиями. Но при изъятии из тайников его задержали сотрудники ФСБ России.

Суд назначил гражданину 11 лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.