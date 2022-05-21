Тель-Авив, Израиль, , 06:38 — REGNUM Власти Израиля решили отметить с 21 мая обязательное прохождение ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну, 20 мая сообщило на своем сайте израильское министерство здравоохранения.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нововведение касается как израильтян, так и иностранных граждан. Вместе с тем при въезде в Израиль по-прежнему требуется заполнять декларацию о прибытии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая на Кипре отменили санитарные пропуска с QR-кодами при посещении общественных мест, однако для медицинских учреждений сделано исключение.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кипре отменили QR-коды при посещении некоторых общественных мест