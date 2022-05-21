Грозный, , 06:35 — REGNUM Украинских нацистов, покинувших недра мариупольского комбината «Азовсталь» назвал «шайтанами» глава Чечни Рамзан Кадыров и пояснил, что у боевиков на самом деле «нет ни духа ни идеи». Такое заявление политик и воин сделал 20 мая в видеообращении, выложенном в его личном телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Кадыров, называя националистов «украинскими одиозными шайтанами», рассуждает, по какой причине они так долго сидели в подземельях «Азовстали», прикрываясь мирными гражданами, и почему неонацисты, после гибели многих своих единомышленников, особенно среди обманутой ими молодёжи, смогли сдаться и сложить оружие.

Глава Чечни делает вывод, что у нацистов, так долго просидевших в «Азовстали», и в итоге, сдавшихся в плен российским войскам, «нет ни духа, ни идеи», поэтому они сдались «не стесняясь».

Кадыров пояснил, что у России нет цели убивать и разрушать, задача спецоперации — «убрать из Украины всех этих шайтанов». Глава Чечни указал, что страны Запада стараются всячески «разрушить Россию через Украину, как раньше через Чеченскую республику», но, по словам Кадырова, «Россия не допустит, чтобы кто-то выиграл у неё борьбу».

Кадыров призвал всех украинских боевиков в Лисичанске, Северодонецке и других городах сложить оружие и сдаться.

«Чем быстрее вы сдадитесь, тем лучше будет для нас всех», — глава Чечни, добавив, что воины российской армии пойдут «на всё, чтобы сделать то, что объявил президент».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров опубликовал видеокадры, на которых его помощник Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа «Ахмат» и их военные трофеи с «одного участка фронта» в Луганской Народной Республике.

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