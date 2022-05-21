Екатеринбург, 21 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев серьёзно вырос как политик во время нахождения на этом посту. Об этом сообщает политолог Александр Белоусов.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

Научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН полагает, что он на порядок выше, чем был на первом губернаторском сроке. Ломать устоявшуюся конструкцию никакого смысла нет, да и в самом регионе нет и не было дискуссии о том, что возможен другой лидер. Тем более что Куйвашев сумел положить конец длительному конфликту между Екатеринбургом и областью.

«Губернатор работает в режиме антикризисного управления начиная с первой волны пандемии. Сейчас этот режим будет продлён в связи с военной спецоперацией на Украине», — отметил политолог и добавил, что экономически Свердловская область развивается и не сдаёт своих позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Владимир Путин согласовал выдвижение Куйвашева на третий губернаторский срок.