Оттава, 21 мая, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Проживающий в Канаде 28-летний уроженец Коломны Виталий Бутерин, создавший криптовалюту Ethereum, заявил, что более не является миллиардером. Об этом он 20 мая написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Romanpoet Виталик Бутерин

Заявление о потери существенной части своего личного состояния, которое в декабре оценивалось примерно в $1,5 млрд, Бутерин сделал в ветке комментариев, где обсуждалась активность в Twitter предпринимателя Илона Маска и создателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Виталий Бутерин «Кстати, я больше не миллиардер».

Самым молодым криптовалютным миллиардером в мире Бутерин впервые был назван журналом Forbes в начале мая 2021 года, но ещё до конца месяца из-за обвала рынка криптовалюты он потерял этот статус.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс биткоина впервые с 2020 года упал ниже 25 тыс. долларов. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum вслед за главной цифровой валютой обновила свой минимум — менее 2 тыс. долларов, снизив рыночную капитализацию до 229 млрд долларов США.