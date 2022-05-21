Веллингтон, , 06:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Новой Зеландии принимает активные меры против распространения оспы обезьян, сообщает пресс-служба ведомства.

Новая Зеландия

Уточняется, что пока ни одного случая заболевания среди жителей страны не выявлено. Также власти отмечают, что риск проникновения болезни на новозеландскую территорию остается крайне низким. Тем не менее минздрав Новой Зеландии подготовил пакет необходимых мер по борьбе с оспой обезьян.

«Подозрительные случаи уже расследуются в других странах. Источник передачи заболевания расследуется в срочном порядке», — отметили в министерстве.

При этом ведомство указывает, что большинство случаев заболевания оспой обезьян в других странах связано с гомосексуалистами.