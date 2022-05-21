Анга-Роа, Чили, , 06:07 — REGNUM Расположенный в Тихом океане чилийский остров Пасхи с августа начнёт принимать туристов после более чем двухлетнего запрета, введённого властями из-за пандемии коронавируса. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба правительства Чили.

Аху Тонгарики. Остров Пасхи

пресс-служба правительства Чили «С 1 августа будет разрешено увеличить число рейсов (до двух или трёх в неделю в зависимости от эпидемической обстановки) и открыть остров для туризма».

В настоящее время на Пасхи для местных жителей летает один рейс в неделю.

Остров Пасхи из-за угрозы распространения COVID-19 был закрыт на въезд для туристов в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, учитывая рост насилия в южных территориях Чили, правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения, но в ограниченном режиме — только на дорогах и автомагистралях.

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