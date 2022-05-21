Москва, , 05:51 — REGNUM В субботу, 21 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. Зарядье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 22 мая в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В воскресенье, 22 мая, днём в столице ожидается +13… +15 °C, по области +11… +16 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве потепление начнётся со вторника, 24 мая, а к 26 мая столбик термометра будет подниматься до +23 °C.

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