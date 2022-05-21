Вашингтон, 21 мая, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Наибольший рост цен зафиксирован в странах Восточной Европы и Прибалтике из-за поддержки этими государствами антироссийских санкций, сообщает газета The Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

В частности, свыше 10% рост инфляции составил в Эстонии, Болгарии, Литве, Чехии, Румынии, Латвии и Польше. Издание отмечает, что эти государства очень зависимы от поставок российских энергоносителей.

«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — говорится в статье.

Авторы издания утверждают, что рост инфляции якобы способствует росту экономики в этих государствах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США признали провал политики санкционного давления на Россию. По мнению авторов портала OilPrice, санкции не смогли разрушить российскую экономику.