Москва, , 05:44 — REGNUM В Москве потепление начнётся со вторника, 24 мая, а к 26 мая столбик термометра будет подниматься до +23 °C. Об этом 21 мая рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Весна в Москве. ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

приводит слова Марины Макаровой ТАСС «Скоро уже более тёплые воздушные массы будут приходить. Комфортная температура, выше 20 градусов тепла, прогнозируется со вторника. Затем ещё чуть потеплеет».

Макарова отметила, что по 23 мая температура ещё будет ниже нормы на четыре градуса ниже нормы, затем аномалия начнёт сокращаться до полутора, двух градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный уровень ультрафиолетового излучения ожидается в регионах Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

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