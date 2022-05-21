В штате Мичиган в результате торнадо погиб человек, более 40 пострадали
США, 21 мая, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В результате торнадо, который 20 мая обрушился на город Гейлорд (штат Мичиган, США) погиб человек, более 40 жителей пострадали. Об этом со ссылкой на местные службы сообщает телеканал CNN.
По словам представителя департамента природопользования штата Джима Горно, ситуация с торнадо, стремительно прошедшего через густонаселённый жилой район, оценивается властями как неожиданная и «катастрофическая».
Отмечается, что городу был нанесён значительный урон: повреждены многие жилые дома и коммерческие здания, повалены линии электропередач, дороги заблокированы упавшими деревьями. В настоящее время в пострадавших районах работают экстренные службы. Все пострадавшие были госпитализированы в три близлежащие больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, не менее 40 человек пострадало от удара торнадо, обрушившихся на западные районы Германии.