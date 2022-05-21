Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Готовность оказать помощь Северной Корее, в том числе в борьбе с распространением коронавируса, выразили сласти США. Об этом 20 мая сообщило агентство Reuters.

Флаги США и КНДР

По данным агентства, полученным от высокопоставленного чиновника из вашингтонской администрации, Соединённые Штаты готовы «предпринять шаги» для оказания помощи КНДР, в том числе в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. По мнению американской администрации, Северная Корея столкнулась с достаточно серьёзной ситуацией в плане распространения инфекции.

Также уточняется, что президент США Джозеф Байден, находящийся сейчас с официальным визитом в Южной Корее, планирует 21 мая на переговорах с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем обсудить исходящую от КНДР угрозу национальной безопасности в связи с развитием в этой стране ракетно-ядерной программы. ул, что находящийся с визитом в Республике Корея Джо Байден намерен на переговорах в субботу обсудить с ее лидером Юн Сок Ёлем «исходящую от Северной Кореи угрозу безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число выявленных в КНДР случаев заболевания «неизвестной лихорадкой» превысило 2,2 млн.

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