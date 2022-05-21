Власти США выразили готовность помочь КНДР, в том числе в борьбе с COVID-19
Вашингтон, 21 мая, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Готовность оказать помощь Северной Корее, в том числе в борьбе с распространением коронавируса, выразили сласти США. Об этом 20 мая сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, полученным от высокопоставленного чиновника из вашингтонской администрации, Соединённые Штаты готовы «предпринять шаги» для оказания помощи КНДР, в том числе в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. По мнению американской администрации, Северная Корея столкнулась с достаточно серьёзной ситуацией в плане распространения инфекции.
Также уточняется, что президент США Джозеф Байден, находящийся сейчас с официальным визитом в Южной Корее, планирует 21 мая на переговорах с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем обсудить исходящую от КНДР угрозу национальной безопасности в связи с развитием в этой стране ракетно-ядерной программы. ул, что находящийся с визитом в Республике Корея Джо Байден намерен на переговорах в субботу обсудить с ее лидером Юн Сок Ёлем «исходящую от Северной Кореи угрозу безопасности».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что число выявленных в КНДР случаев заболевания «неизвестной лихорадкой» превысило 2,2 млн.