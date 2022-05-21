Новокузнецк, Кемеровская область, 21 мая, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Новокузнецке будут судить директора турфирмы за хищение денег у клиентов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Как уточнили в ведомстве, в полицию обратились местные жители. Они сообщили, что оплатили путёвки в туристической фирме, но выехать к месту отдыха так и не смогли. Была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

Установлено, что директор организации, зная о финансовой несостоятельности своей турфирмы и невозможности предоставления услуг, скрывала это от клиентов и продолжала продавать путёвки. При этом для получения оплаты она пообещала предоставить крупные скидки и предоставляла реквизиты банковских счетов, не принадлежащих юрлицу. Полученные средства она использовала не по назначению.

Потерпевшими по делу признаны 12 человек. Сумма ущерба составила около 2,3 млн рублей. Дело направлено в суд, женщине грозит до шести лет лишения свободы. Также заявлены гражданские иски о возмещении ущерба.