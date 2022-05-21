Красноярск, , 05:09 — REGNUM В субботу, 21 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Май. Академия биатлона © Андрей Никитин

В 08:50 на Театральной площади было +18 °C.

Ночью с 21 на 22 мая ожидается до +10… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 мая, в Красноярске до +24… +27 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +10… +15 °C.

В понедельник, 23 мая, в Красноярске ожидается до +22… +26 °C днём и до +9… +13 °C ночью. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 21–23 мая в центральных и южных районах Красноярского края, на юге Эвенкийского муниципального района (МР), в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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