Ереван, , 14:12 — REGNUM Прибалтийские политики не могут самостоятельно приниить решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Гитанас Науседа и Никол Пашинян Primeminister.am

«Визит президента Литвы в Ереван вписывается в схему концентрации всех антироссийских сил. Вся Прибалтика — это страны, которые находятся в ручном управлении США. Они не суверенны и могут забыть о суверенности. Там нет политиков, которые могли самостоятельно принимать решения. Поэтому и прибалтийские политики, и сегодняшний Никол Пашинян со своей командой — это всё одна и та же структура, хозяевами которой являются американцы», — сказал эксперт.

Напомним, что 10 мая парламент Литвы официально признал России «террористическим государством», а 18 и 19 мая литовский президент Гитанас Науседа прибыл с визитами в Баку и Ереван.