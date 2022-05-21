Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Возможность приглашения представителей Кубы на IX Саммит Америк, который запланирован в июне в городе Лос-Анджелесе, рассматривают в администрации президента США Джозефа Байдена. Об этом 20 мая сообщило агентство Reuters.

Куба и США

По данным агентства, Соединённые Штаты всеми силами стараются избежать возможного «позорного бойкота» мероприятия со стороны некоторых лидеров стран региона. Официальные лица США уже отказались от комментариев касательно списка приглашённых на Саммит Америк и вопроса о возможном исключении из него лидеров Венесуэлы и Никарагуа.

Как пояснил журналистам официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, список приглашённых ещё не утверждён окончательно и администрация Белого дома поделится им только после того, как все приглашения на Саммит Америк будут разосланы.

Также уточняется, что вопрос об участии Кубы в саммите находится на стадии изучения. При этом, по информации Reuters, при обсуждении рассматривалась возможность приглашения кубинского чиновника «ниже уровня главы государства или главы МИД».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Никарагуа Даниэль Ортега отказался от участия в Саммите Америк.

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