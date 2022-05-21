Москва, , 04:50 — REGNUM МЧС России с начала гуманитарной операции направило в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Украину уже более 21 тысячи тонн помощи, 21 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Машина МЧС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Об этом пишет РИА Новости. В министерстве отметили, что для отправки грузов было использовано 337 автомобильных колонн. В МЧС также добавили, что жителям освобожденных территорий Украины выдают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые были получены уже более 19 тыс. человек.

Всего на получение денежных средств было подано свыше 21 тысячи заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в город Красный Луч в ЛНР доставили 165 тонн гуманитарной помощи из Башкирии. Кроме того, в населенный прибыло около 150 медиков, дорожников и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

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