Сеул, , 04:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 23 462 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, лишь 11 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19 в стране. В частности, накануне в Республике Корея выявили чуть более 25 тыс. инфицированных за сутки.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 938 399. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 29 911 человек.