Москва, 21 мая, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Повышенный уровень ультрафиолетового излучения ожидается в регионах Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Об этом 20 мая сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лучах солнца

Как пояснила специалист, индекс ультрафиолета никак не связан с температурой, поэтому нужно быть осторожным на солнце, несмотря на прохладную погоду. Высокий и очень высокий уровень солнечной активности, достигающий отметки 8-12, ожидается в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах как минимум, в ближайшие четыре дня.

В Черноземных областях и Сибири, по словам Макаровой, ожидается «приличный» уровень ультрафиолетового излучения (индекс составит от трёх до семи единиц). А в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах прогнозируется «относительно спокойная» (индекс 3-5 единиц) солнечная активность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах страны прогнозируется повышенный уровень ультрафиолетового излучения (УФИ), опасный для здоровья человека.

Напомним, индекс УФИ измеряется по шкале от 1 до 12 единиц. Если значение индекса превышает четыре единицы, то около полудня находиться на солнце опасно для здоровья.