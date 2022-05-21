Новосибирск, 21 мая, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области в выходные дни прогнозируется повышение температуры воздуха до +32 °C. В региональном управлении МЧС России отметили, что при таких условиях увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров, возгораний в быту и происшествий на воде.

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«В 18 районах области сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность, — подчеркнули в ведомстве. — Основными причинами возникновения природных пожаров является неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы и мусора, а также оставленные непотушенные костры».

По официальным данным, с начала мая в Новосибирской области зафиксирован 2251 случай горения травы и мусора. Особый противопожарный режим на территории региона продлён до 25 мая.