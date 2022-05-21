Рамалла , , 04:34 — REGNUM 17-летний палестинец погиб в результате стрельбы, открытой израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом 21 мая сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Солдат Idf. il

Инцидент произошел в городе Дженин, где находится лагерь беженцев. Еще один палестинец, возраст которого составляет 18 лет, получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Армия обороны Израиля объявила, что в ходе рейдов в районах Западного берега реки Иордан израильскими военными были задержаны 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля задержали на Западном берегу еще 13 подозреваемых в терроре