Рамалла , 21 мая, 2022, 04:34 — ИА Регнум. 17-летний палестинец погиб в результате стрельбы, открытой израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом 21 мая сообщает министерство здравоохранения Палестины.

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Инцидент произошел в городе Дженин, где находится лагерь беженцев. Еще один палестинец, возраст которого составляет 18 лет, получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Армия обороны Израиля объявила, что в ходе рейдов в районах Западного берега реки Иордан израильскими военными были задержаны 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.