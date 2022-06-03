Москва, 3 июня, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Чем больше антироссийских санкций вводится странами после начала спецоперации на Украине, тем больше усугубляется мировой продовольственный и энергетический кризис. Удивление тем обстоятельством, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции Запада не смогли поставить экономику России на колени, высказал аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, благодаря прочным торговым отношениям с Китаем и Индией, Россия обеспечивает себе мощный приток иностранной валюты, снимая все опасения по поводу платежеспособности страны.

Тем временем, в некоторых странах замаячил дефолт. На Шри-Ланке уже несколько месяцев идут беспорядки, которые сопровождаются поджогами и погромами. В стране почти нет бензина, импортного продовольствия и лекарств.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, мы наблюдаем неизбежный в современных условиях эффект бумеранга: надо было инициаторам санкций против России лучше изучать законы глобальной экономики, чего они явно не делали.

Те, кто начинает «прозревать», открывают рублевые счета для покупки российского газа, все чаще звучат призывы к отмене санкционного давления. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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