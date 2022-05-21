Кемерово, , 04:24 — REGNUM В Кемеровской области с 21 по 23 мая в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса), местами высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Жара

Отметим, что в городе Кемерово сегодня, 21 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура воздуха +26…+28 °C.

В Кемеровской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дымки, туманы; ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура воздуха — +25…+30 °C.