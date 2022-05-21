Новосибирск, , 04:18 — REGNUM В Новосибирской области с 21 по 23 мая местами сохранится высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что сегодня, 21 мая, в городе Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 6-11 м/с, температура воздуха +29…+31 °C.

По региону прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура воздуха 25… +30 °C, местами +19… +24 °C.