Вашингтон, 21 мая, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Космический корабль Starliner производства американской компании Boeing пристыковался к Международной космической станцией (МКС) через сутки после старта с Земли, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС

На его борту находятся полезные грузы. Стыковка с МКС прошла в автономном режиме спустя четыре минуты после соответствующей команды. Она произошла более чем почти на полтора позднее, чем планировалось из-за ряда технических неполадок.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что состояние МКС позволяет продолжать эксплуатировать ее после 2024 года, и варианты использования станции обсуждаются.