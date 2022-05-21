Вашингтон, 21 мая, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби получил новое назначение согласно распоряжению президента США Джозефа Байдена. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Белого дома.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Президент США объявил, что пресс-секретарь американского оборонного ведомства Кирби становится новым координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме. В новой должности Кирби переходит в подчинение советнику президента США по национальной безопасности, данный пост сейчас занимает Джейк Салливан.

«Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме», — указал Байден.

В обязанности Кирби на новом посту входит координация межведомственных усилий по разъяснению политики США. Кроме того, бывший пресс-секретарь Пентагона будет выступать как старший представитель американской администрации по всем вопросам, связанным с политикой США, при необходимости с трибуны Белого дома. В частности, он может проводить брифинги для журналистов вместо пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пришедшей на смену Джен Псаки.

Байден выразил уверенность в возможностях Кирби излагать политику Вашингтона по вопросам национальной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе пресс-секретаря Пентагона Кирби на новую должность в Белый дом.