Вашингтон, 21 мая, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада не достигли задуманных целей и не смогли разрушить экономику России, заявил аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», — изумился эксперт.

Оуэнс добавил, что от поставок российских энергоресурсов и продовольствия зависит мировая стабильность. Он отметил, что Россия сейчас получает рекордные доходы за счет высокой стоимости нефти и газа, которые идут на экспорт. При этом, указывает эксперт, Россия является добросовестным поставщиком, что позволяет ее экономике оставаться на плаву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что санкционная политика Запада в отношении России привела к глобальному продовольственному и энергетическому кризису. Он отметил, что путем санкций западные страны пытались сохранить главенствующее положение в мире.