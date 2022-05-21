Буэнос-Айрес, , 03:30 — REGNUM Аргентина использовала уже более 101 млн вакцин против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Согласно данным ведомства, в распоряжении Аргентины оказались более 107 млн доз препаратов против COVID-19. Из них пациентам ввели уже более 101 млн доз.

Уточняется, что к 20 мая 40,8 млн жителей Аргентины привились одной дозой вакцины, еще 37,4 млн прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Также почти 20 млн аргентинцев прошли ревакцинацию.

При этом в Аргентине утверждают, что республика столкнулась с четвертой волной пандемии коронавирусной инфекции. Ее связывают с распространением подвида штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. В частности, по сравнению с январем 2022 года, заболеваемость COVID-19 в Аргентине выросла на 30%.